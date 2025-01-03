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Прокуратура через суд требует вернуть общине землю в Киеве, где построили ресторанный комплекс

14:25, 3 января 2025
Суд рассмотрит дело о незаконной застройке коммунальной земли на проспекте Тычины вблизи озера «Тельбин».
Прокуратура через суд требует вернуть общине землю в Киеве, где построили ресторанный комплекс
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Прокуратура подала иск в Хозяйственный суд города, добиваясь возвращения в собственность общины земельного участка в Днепровском районе, где построили ресторанный комплекс. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении незаконно занятого земельного участка по проспекту Павла Тычины, 18 в собственность общины путем сноса самовольно построенного ресторанного комплекса. Установлено, что на одном из земельных участков площадью 0,1301 га был самовольно возведен ряд нежилых объектов и вспомогательных сооружений, которые выходят за пределы законно отведенной территории», - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что сооружения возведены на коммунальной земле, а декларация о готовности объекта содержала фальшивые данные о площади зданий и их технических характеристиках.

Прокуратура требует сноса ресторанного комплекса как объекта самовольного строительства и возвращения участка в коммунальную собственность. Согласно Гражданскому кодексу Украины, сооружения, возведенные без надлежащих разрешений, подлежат демонтажу.

Суд уже открыл производство по делу. Киевский городской совет и прокуратура настаивают на восстановлении законности и возвращении земельного участка общине.

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прокуратура Киев

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