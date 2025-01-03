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Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни отримають 1500 грн раз в квартал для занять у спортивних клубах

14:24, 3 січня 2025
Кабмін вирішив платити 1500 грн раз в квартал учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни на заняття спортом.
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни отримають 1500 грн раз в квартал для занять у спортивних клубах
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Кабмін на засіданні 3 січня погодив пропозицію Мінветеранів стосовно реалізації експериментального проекту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги 1500 грн раз на чотири місяці для занять фізичною культурою та спортом в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих».

Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

Передбачено, що допомога для занять фізичною культурою та спортом буде надаватися учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11-16 частини другої статті 7 зазначеного Закону, які досягли 18 років та мають реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Допомога надаватиметься у розмірі 1500 гривень один раз на відповідний квартал протягом строку дії експериментального проекту виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця за кодом 7941.

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