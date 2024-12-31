Владимир Зеленский подписал указы о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в ВСУ

Изменения касаются перемещения офицеров между отдельными родами войск и категорий лиц, которым присваивается воинское звание младшего лейтенанта.

Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал два указа №893/2024 и №894/2024, которыми внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Так, внесены изменения в пункт 110 Положения, согласно которым перемещение лиц офицерского состава между видами, отдельными родами войск (сил) Вооруженных Сил Украины, органами военного управления, соединениями, воинскими частями, высшими военными учебными заведениями, военными учебными подразделениями высшего образования, учреждениями и организациями, не относящимися к видам и отдельным родам войск (сил) ВСУ, осуществляется приказами должностного лица, которому подчинены соответствующие виды, отдельные роды войск (сил) ВСУ, органы военного управления, соединения, воинские части, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования, учреждения и организации, кроме должностей, относящихся к полномочиям высшего должностного лица.

В период действия военного положения перемещения лиц офицерского состава в воинских званиях к подполковнику (капитана 2 ранга) включительно между видами, отдельными родами войск (сил) Вооруженных сил Украины, органами военного управления, соединениями, воинскими частями, высшими военными учебными заведениями, военными учебными подразделениями высшего образования, учреждениями и организациями, которые подчинены Главнокомандующему ВСУ осуществляется приказом начальника Генерального штаба ВСУ.

Также предусмотрено, что перемещение лиц рядового состава, сержантского и старшинского состава при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций их непосредственных и прямых начальников на основании ходатайств командиров (начальников), поднявших вопрос о перемещении, осуществляется между видами Вооруженных Сил Украины, отдельными родами войск (сил) ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины, - приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. В период действия – военного положения такое перемещение осуществляется приказом начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины; между воинскими частями видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины и воинскими частями, подчиненными Министерству обороны Украины, - приказом руководителя службы персонала Министерства обороны.

Также в пункте 42 Положения в соответствии с изменениями предусмотрено, что военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, назначенным на должности офицерского состава во время военного положения, первичное воинское звание офицерского состава присваивается командирами корпусов, должностными лицами, имеющими равные с ними права и выше.

Внесены изменения в п. 50, по которым воинское звание младшего лейтенанта присваивается военнослужащим рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, имеют образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, прошли по необходимости курс военной подготовки по программе подготовки офицеров, с одновременным назначением на должности офицерского состава (было «по программе подготовки офицеров и сданы установленные экзамены»).

Также п. 50 дополнено нормой, что воинское звание младшего лейтенанта присваивается военнослужащим рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые во время действия военного положения проходят военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, имеют высшее образование степени магистра или приравненное к нему согласно подпунктом 2 пункта 2 раздела XV Закона «О высшем образовании» высшее образование и имеют опыт работы на руководящих должностях на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности не менее двух лет, с одновременным назначением на должности лиц офицерского состава с учетом потребности в офицерах соответствующей специальности.

Автор: Наталя Мамченко

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