Володимир Зеленський підписав укази про внесення змін до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

Зміни стосуються переміщення офіцерів між окремими родами військ і категорій осіб, яким присвоюється військове звання молодшого лейтенанта.

Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав два укази №893/2024 та №894/2024, якими вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Так, внесені зміни до пункту 110 Положення, відповідно до яких переміщення осіб офіцерського складу між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ, здійснюється наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види, окремі роди військ (сил) ЗСУ, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, крім посад, що належать до повноважень вищої посадової особи.

У період дії воєнного стану переміщення осіб офіцерського складу у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно між видами, окремими родами військ (сил) Збройних Сил України, органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, установами та організаціями, що підпорядковані Головнокомандувачу ЗСУ, здійснюється наказом начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також передбачено, що переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється між видами Збройних Сил України, окремими родами військ (сил) ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом Головнокомандувача Збройних Сил України. У період дії - воєнного стану таке переміщення здійснюється наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України; між військовими частинами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, - наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Також у пункті 42 Положення відповідно до змін передбачено, що військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, призначеним на посади офіцерського складу під час дії воєнного стану, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі.

Внесені зміни до п. 50, за якими військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів, з одночасним призначенням на посади офіцерського складу (було «за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити»).

Також п. 50 доповнено нормою, що військове звання молодшого лейтенанта присвоюється військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які під час дії воєнного стану проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону «Про вищу освіту» вищу освіту, та мають досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності не менше двох років, з одночасним призначенням на посади осіб офіцерського складу з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.