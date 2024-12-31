Розмір основного покарання у виді штрафу не може бути меншим за розмір отриманої засудженим неправомірної вигоди — ККС ВС

У справі, яка розглядалася, місцевий суд призначив засудженому покарання у виді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень, тобто меншому за розмір отриманої ним неправомірної вигоди.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зробив висновок, що розмір основного покарання у виді штрафу не може бути меншим за розмір отриманої засудженим неправомірної вигоди.

У цьому кримінальному провадженні прокурор вказував, що апеляційний суд не перевірив доводи апеляційної скарги сторони обвинувачення про те, що місцевий суд призначив засудженому за ч. 2 ст. 369-2 КК України основне покарання у виді штрафу в розмірі 51 тис. грн, тобто меншому за розмір отриманої ним неправомірної вигоди, що суперечить приписам ч. 2 ст. 53 КК України.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 2 ст. 53 КК України за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 тис. НМДГ, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Колегія суддів ККС ВС вважає, що суд апеляційної інстанції, погоджуючись із вироком місцевого суду в частині призначеного засудженому за ч. 2 ст. 369-2 КК України покарання у виді штрафу в розмірі 3 тис. НМДГ, що становить 51 тис. грн, залишив поза увагою те, що розмір фактично отриманої засудженим неправомірної вигоди становив 5 тис. доларів США (за курсом НБУ станом на 27 липня 2023 року – 182 850 грн), що суперечить положенням ч. 2 ст. 53 КК України.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 12 листопада 2024 року у справі № 607/18731/23 (провадження № 51-2725 км 24) можна за посиланням.

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