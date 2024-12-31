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Размер основного наказания в виде штрафа не может быть меньше размера полученной осужденным неправомерной выгоды — КУС ВС

12:53, 31 декабря 2024
В деле, которое рассматривалось, местный суд назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 51 тысячи гривен, то есть меньше размера полученной им неправомерной выгоды.
Размер основного наказания в виде штрафа не может быть меньше размера полученной осужденным неправомерной выгоды — КУС ВС
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда заключил, что размер основного наказания в виде штрафа не может быть меньше размера полученной осужденным неправомерной выгоды.

В уголовном производстве прокурор указывал, что апелляционный суд не проверил доводы апелляционной жалобы стороны обвинения о том, что местный суд назначил осужденному по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины основное наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн, то есть меньше размера полученной им неправомерной выгоды, что противоречит предписаниям ч. 2 ст. 53 УК Украины.

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что согласно ч. 2 ст. 53 УК Украины за совершение уголовного правонарушения, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа более 3 тыс. НМДГ, размер штрафа, назначаемый судом, не может быть меньше размера имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, или полученного в результате совершения уголовного правонарушения дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части настоящего Кодекса.

Коллегия судей КУС ВС считает, что суд апелляционной инстанции, соглашаясь с приговором местного суда в части назначенного осужденному по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. НМДГ, что составляет 51 тыс. грн, оставил без внимания то, что размер фактически полученной осужденным неправомерной выгоды составил 5 тыс. долларов США (по курсу НБУ по состоянию на 27 июля 2023 года – 182 850 грн), что противоречит положениям ч. 2 ст. 53 УК Украины.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 12 ноября 2024 года по делу № 607/18731/23 (производство № 51-2725 км 24) можно по ссылке.

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