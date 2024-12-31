В налоговой объяснили, что считается доходом, полученным из источников за пределами Украины

Налоговики перечислили, какие доходы считаются полученными из источников за пределами Украины.

Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщает, что считается доходом, полученным из источников за пределами Украины.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины доход, полученный из источников за пределами Украины – любой доход, полученный резидентами, в том числе от любых видов их деятельности за пределами таможенной территории Украины, включая проценты, дивиденды, роялти и другие виды пассивных доходов, наследство, подарки, выигрыши, призы, доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым и трудовым договорами, от предоставления резидентам в аренду (пользование) имущества, расположенного за пределами Украины, включая подвижной состав транспорта, приписанного к расположенным за пределами Украины портам, доходы от продажи имущества, расположенного за пределами Украины, доход от отчуждения инвестиционных активов, в том числе корпоративных прав, ценных бумаг; другие доходы от любых видов деятельности вне таможенной территории Украины или территорий, неподконтрольных контролирующим органам.

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