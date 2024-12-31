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На Прикарпатье легковушка влетела в фуру — 5 человек погибли, фото

23:58, 31 декабря 2024
В аварии при участии легковушки и грузовика погибли пятеро молодых людей, среди них - несовершеннолетние.
На Прикарпатье легковушка влетела в фуру — 5 человек погибли, фото
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В селе Насташино в Прикарпатье в результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек.

Спасатели деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушек и троих парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения.

В полиции уточнили, что 20-летний водитель легковушки BMW 520, житель Бурштына, превысил допустимую скорость и на закругленном участке выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с грузовиком DAF. За рулем фуры находился 52-летний житель Молдовы.

Полицейские также выяснили, что остаточная высота протектора задних колес BMW не отвечала установленным нормам.

"В результате аварии водитель и его четыре пассажира, из которых двое – несовершеннолетние подростки, погибли на месте. Водитель грузовика проверен на состояние опьянения. Он трезв", – рассказали правоохранители.

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