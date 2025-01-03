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Война сократила педагогический состав Украины на 12%

20:33, 3 января 2025
К 2030 году Украина может потерять еще 40% учителей.
Война сократила педагогический состав Украины на 12%
Фото: Hromadske
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С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла около 12% педагогического состава - примерно 40 тысяч учителей. Исследование «Учителя Украины: кадровый потенциал» также показывает, что более 40% работников образования планируют оставить профессию до 2030 года. Об этом заявила заместитель министра образования Надежда Кузьмичева во время брифинга.

Кузьмичева отметила, что кадровый дефицит - это лишь один из многих вызовов для образовательной системы. Она обратила внимание на проблему образовательных разрывов, вызванную дистанционным обучением.

«Начиная с 2022 года одновременно учатся разные категории учеников. Из-за этого мы потеряли ученическую однородность и должны на это реагировать. Именно поэтому одной из политик, которыми занималось министерство в 2024 году, была «Школа офлайн», - отметила заместитель министра.

Очное обучение, по ее словам, является критически важным для адаптации детей к изменениям, развития коммуникативных навыков и способности определять приоритеты. Министерство планирует и в дальнейшем поддерживать инициативы, направленные на возвращение учеников в школы офлайн, где это возможно и безопасно.

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