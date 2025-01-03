Війна скоротила педагогічний склад України на 12%

До 2030 року Україна може втратити ще 40% вчителів.

Фото: Hromadske

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 12% педагогічного складу — приблизно 40 тисяч учителів. Дослідження «Вчителі України: кадровий потенціал» також показує, що понад 40% працівників освіти планують залишити професію до 2030 року. Про це заявила заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова під час брифінгу.

Кузьмичова зазначила, що кадровий дефіцит — це лише один із багатьох викликів для освітньої системи. Вона звернула увагу на проблему освітніх розривів, спричинену дистанційним навчанням.

«Починаючи з 2022 року одночасно вчаться різні категорії учнів. Через це ми втратили учнівську однорідність і маємо на це реагувати. Саме тому однією з політик, якими опікувалося міністерство у 2024 році, була «Школа офлайн», — наголосила заступниця міністра.

Очне навчання, за її словами, є критично важливим для адаптації дітей до змін, розвитку комунікативних навичок і здатності визначати пріоритети. Міністерство планує й надалі підтримувати ініціативи, спрямовані на повернення учнів до шкіл офлайн, де це можливо та безпечно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.