Для перевозчиков запустили онлайн-кабинет международных маршрутов

На первом этапе перевозчикам доступна функция продления маршрута без внесения изменений в действующий маршрут.

В рамках реформы международных автобусных перевозок в Украине запустили онлайн-кабинет перевозчика для международных маршрутов.

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что на первом этапе перевозчикам доступна функция продолжения маршрута без внесения изменений в действующий маршрут. Речь идет о тех перевозчиках, у которых истекает срок действия разрешения на регулярный маршрут и которые имеют необходимость продлить разрешение для дальнейшего выполнения маршрута.

Подать заявление на продление маршрута нужно не ранее чем за 180 дней до истечения срока действия разрешения Украины и не позднее чем за 60 дней до истечения срока его действия.

Этой опцией также должны воспользоваться перевозчики, которые ранее обратились с пакетом документов в Министерство по продолжению маршрута.

Запуск онлайн-кабинета международных маршрутов и цифровизация процедуры открытия, внесения изменений, продолжения и закрытия маршрутов – одна из норм нового Порядка организации международных автобусных перевозок, который уже вступил в силу, указывают в Министерстве развития общин и территорий.

«Таким образом, перевозчику не нужно будет больше подавать бумажные пакеты документов на рассмотрение отдельной комиссии в Министерстве, а можно будет самостоятельно открывать, продолжать и вносить изменения в маршруты», - отмечают там.

Следующей опцией, которая вскоре станет доступна в кабинете, будет возможность открывать маршрут и вносить изменения в действующие маршруты.

Чтобы начать работу со своими маршрутами, перевозчику нужно зайти на портал и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

Далее, в разделе «Мои маршруты», выбрать подходящую опцию, например, «Продолжить маршрут». После этого перевозчик должен внести необходимую информацию: в частности тип перевозок, периодичность перевозок, страну прибытия, место отправления и прибытия, расписание движения, пункт пропуска.

Кроме этого, нужно загрузить договор о паритетном обслуживании маршрута, если такое требование есть.

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