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Для перевізників запустили онлайн-кабінет міжнародних маршрутів

20:41, 3 січня 2025
На першому етапі перевізникам доступна функція продовження маршруту без внесення змін у діючий маршрут.
Для перевізників запустили онлайн-кабінет міжнародних маршрутів
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У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень в Україні запустили онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів.  

У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили, що на першому етапі перевізникам доступна функція продовження маршруту без внесення змін у діючий маршрут. Йдеться про тих перевізників, в яких завершується термін дії дозволу на регулярний маршрут та які мають необхідність продовжити дозвіл для подальшого виконання маршруту.

Подати заяву на продовження маршруту потрібно не раніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії дозволу України та не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку його дії.

Цією опцією також мають скористатись ті перевізники, які раніше звернулися з пакетом документів до Міністерства щодо продовження маршруту. 

Запуск онлайн-кабінету міжнародних маршрутів та цифровізація процедури відкриття, внесення змін, продовження та закриття маршрутів – одна з норм нового Порядку організації міжнародних автобусних перевезень, який вже набув чинності, вказують у Міністерстві розвитку громад та територій.

«Таким чином, перевізнику не потрібно буде більше подавати паперові пакети документів на розгляд окремої комісії в Міністерстві, а можна буде самостійно відкривати, продовжувати та вносити зміни до маршрутів», - зазначають там.

Наступною опцією, що невдовзі стане доступна в кабінеті, буде можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів. 

Щоб розпочати роботу зі своїми маршрутами, перевізнику треба зайти на портал та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі, у розділі «Мої маршрути», обрати відповідну опцію, наприклад, «Продовжити маршрут». Після цього перевізник повинен внести необхідну інформацію: зокрема, тип перевезень, періодичність перевезень, країну прибуття, місце відправлення та прибуття, розклад руху, пункт пропуску. 

Окрім цього, потрібно завантажити договір про паритетне обслуговування маршруту, якщо така вимога є.

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