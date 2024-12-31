Военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия – Президент подписал Указ

Президент подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал Указ №895/2024 о внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Зокрема, визначено, що проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків служби, у тому числі з підготовки (перепідготовки) за військово-обліковою спеціальністю під час навчальних зборів, відповідно до завдань, покладених на органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації (військові частини), в яких вони проходять службу у військовому резерві на відповідних посадах, згідно з вимогами законодавства та умовами контракту про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України, Державній спеціальній службі транспорту.

Граничний вік перебування на службі у військовому резерві встановлюється відповідно до ч. 1 статті 22 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

На службу у військовому резерві в добровільному порядку (за контрактом) приймаються військовозобов’язані (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), які пройшли професійно-психологічний відбір, визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути прийняті у мирний час на службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Військовозобов’язані, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу, приймаються на службу у військовому резерві за їх згодою.

З такими військовозобов’язаними укладається контракт.

У мирний час звільнені з військової служби особи, які за станом здоров’я придатні для військової служби, можуть зараховуватися до військового оперативного резерву у порядку, встановленому Генеральним штабом ЗСУ.

В особливий період звільнені з військової служби особи, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, зараховуються на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку.

Громадяни, які приймаються на службу у військовому резерві, у встановленому законодавством порядку проходять обов’язковий медичний огляд для визначення придатності до служби у військовому резерві.

Резервісти, які проходять службу у військовому резерві, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт.

З дня набрання чинності Указом Президента про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, резервісти:

1) які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, зобов’язані з’явитися на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;

2) які проходять службу у військовому резерві, зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин.

Оповіщення здійснюються командирами військових частин – стосовно громадян України, які проходять службу у військовому резерві за контрактом та/або зараховані під час такої служби до військового оперативного резерву, та керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – стосовно громадян України, які після їх звільнення з військової служби зараховані до військового оперативного резерву.

В особливий період оповіщення резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, перевірка військово-облікових документів, уточнення персональних даних резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи, надання резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення, організація медичного огляду резервістів, оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, відправлення резервістів до місць проходження військової служби здійснюється відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів.

Особливості призову громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період встановлює Генеральний штаб ЗСУ.

Для резервістів молодшого та старшого офіцерського складу строки вислуги та перебування у військовому званні встановлюються у порядку, визначеному для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту відповідно.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється резервістам рядового складу, які пройшли підготовку відповідного рівня, одночасно із призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади згідно з цим Положенням.

Призначення резервістів на посади здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ), які мають право видавати накази по особовому складу.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачено вище військове звання, ніж за займаною посадою, а за умови рівних військових звань – більший тарифний розряд. У разі коли штатом (штатним розписом) передбачено два військові звання або диференційовані тарифні розряди, до уваги береться вище військове звання або більший тарифний розряд.

Резервіст, зарахований до військового оперативного резерву, підлягає виключенню з військового оперативного резерву та звільненню зі служби у військовому резерві:

1) у зв’язку з прийняттям (призовом) на військову службу;

2) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до служби у військовому резерві;

3) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;

4) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначено частиною дванадцятою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців;

5) через службову невідповідність;

6) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

7) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого резервіста притягнуто до кримінальної, адміністративної та/або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8) у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», внаслідок яких резервіст не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на підставі рапорту резервіста;

9) у разі невиконання під час мобілізації обов’язків, передбачених частинами першою та третьою статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – якщо резервіст добровільно протягом десяти календарних днів з дня вручення вимоги, визначеної статтею 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не виконав зазначеного в ній обов’язку (обов’язків);

10) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом 60 днів з дня набрання чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;

11) у разі припинення громадянства України;

12) у зв’язку з виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

13) у зв’язку з невиконанням обов’язків служби у військовому резерві.

Резервіст, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту або виключення з військового оперативного резерву, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту або виключення з військового оперативного резерву і звільнення зі служби у військовому резерві у порядку, встановленому законодавством. У разі незаконного звільнення зі служби у військовому резерві резервіст підлягає поновленню на службі у військовому резерві на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.

Призов резервістів, які уклали контракт або зараховані до військового оперативного резерву, на військову службу здійснюється у випадках та порядку, визначених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Автор: Наталя Мамченко

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