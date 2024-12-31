Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Изменения касаются пропуска через границу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту.

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Правительство 31 декабря внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Предусмотрено, что пропуск через государственную границу мужчин от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем 4 ч. 3 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службу», которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны , с указанием сведений о заключении такого контракта;

военно-учетный документ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство на своем заседании 27 декабря внесло изменения в Правил пересечения государственной границы, которыми предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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