Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

14:21, 31 декабря 2024
Изменения касаются пропуска через границу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту.
Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы
Источник фото: novyny.pro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство 31 декабря внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Предусмотрено, что пропуск через государственную границу мужчин от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, заключенному на условиях, предусмотренных абзацем 4 ч. 3 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службу», которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличия:

  • справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны , с указанием сведений о заключении такого контракта;
  • военно-учетный документ.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство на своем заседании 27 декабря внесло изменения в Правил пересечения государственной границы, которыми предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Кабинет Министров Украины Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Изменения касаются пропуска через границу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту.

Льготы, пенсии, пособия люди с инвалидностью будут получать на основании выписки из решения экспертной команды

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки.

Владимир Зеленский подписал указы о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в ВСУ

Изменения касаются перемещения офицеров между отдельными родами войск и категорий лиц, которым присваивается воинское звание младшего лейтенанта.

Дисциплинарные инспекторы начали рассмотрение жалоб на судей – под раздачу уже попали СБУ и НАБУ

Пока инспекторы Службы дисциплинарных инспекторов оставляют жалобы без рассмотрения.

Для отбора судей Высшего админсуда создадут Экспертный совет с международниками – новый законопроект Кабмина

Законопроект предусматривает создание Экспертного совета для отбора судей ВАС, половина которого будет назначена по представлению Совета судей, но решающий голос все равно будет за международниками.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду