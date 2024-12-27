Кабмин внес изменения в правила пересечения границы военнообязанными водителями

Правительство предусмотрело, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется при условии принятия военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Правительство на своем заседании 27 декабря внесло изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения внесены с целью усовершенствования процедуры выезда за пределы Украины в условиях правового режима военного положения и чрезвычайного положения водителей, осуществляющих перевозку грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других военных формирований, а также населения.

В частности, предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, осуществляющего перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением №1498 от 26 декабря Кабмин установил, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Также постановлением Кабмина внесены изменения, в соответствии с которыми критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения теперь будут принадлежать юридические лица — религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным ГЭСС.

Автор: Наталя Мамченко

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