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Кабмин уточнил порядок аннулирования отсрочки для грантовых организаций и критических предприятий

08:40, 28 декабря 2024
Аннулирование отсрочки военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по заявлению в электронной форме об аннулировании, которое формируется на основании представления Секретариата Кабмина.
Кабмин уточнил порядок аннулирования отсрочки для грантовых организаций и критических предприятий
Фото: kmu.gov.ua
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Правительство внесло изменения в постановление №76 о порядке бронирования, которыми уточнило порядок аннулирования бронирования.

Так, согласно новой редакции пункта 26, в случае отсутствия у критически важного предприятия, критически важного учреждения кода согласно ЕГРПОУ или технической возможности формирования списка, подачи заявления в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника средствами Портала Дия, критически важное предприятие, критически важное учреждение представляет список или заявление в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника в соответствующий государственный орган, принявший решение об определении их критически важным предприятием, критически важным учреждением.

Государственный орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важным предприятием, критически важным учреждением, представляет список или заявление в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника средствами Портала Дия путем подключения к рабочим местам после прохождения уполномоченным лицом государственного органа идентификации и аутентификации с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи.

Бронирование или аннулирование отсрочки военнообязанных, работающих в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, и военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по спискам или заявлениям в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, которые формируются уполномоченным лицом Минэкономики из обоснованного представления:

  • указанных органов — в отношении военнообязанных, работающих в них;
  • Секретариата Кабинета Министров Украины - по военнообязанным, которые являются работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи.

Бронирование или аннулирование отсрочки военнообязанных, работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины, осуществляется средствами Портала Дия по спискам или заявлениям в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемых уполномоченным лицом МИД на основании обоснованного представления центрального органа исполнительной власти, другого государственного органа, ответственного за выполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях.

Бронирование или аннулирование отсрочки священнослужителей осуществляется средствами Портала Дия по спискам или заявлениям в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, формируемых уполномоченным лицом ГЭСС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением №1498 от 26 декабря Кабмин установил, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС). Также постановлением Кабмина внесены изменения, в соответствии с которыми критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения теперь будут принадлежать юридические лица — религиозные организации согласно перечню и критериям, утвержденным ГЭСС.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Дия отсрочка

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Кабмин уточнил порядок аннулирования отсрочки для грантовых организаций и критических предприятий

Аннулирование отсрочки военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по заявлению в электронной форме об аннулировании, которое формируется на основании представления Секретариата Кабмина.

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