Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін уточнив порядок анулювання відстрочки для грантових організацій і критичних підприємств

08:40, 28 грудня 2024
Анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за заявою в електронній формі про анулювання, яка формується на підставі подання Секретаріату Кабміну.
Кабмін уточнив порядок анулювання відстрочки для грантових організацій і критичних підприємств
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд вніс зміни до постанови №76 про порядок бронювання, якими уточнив порядок анулювання бронювання.

Так, відповідно до нової редакції пункту 26, у разі відсутності у критично важливого підприємства, критично важливої установи коду згідно з ЄДРПОУ або технічної можливості формування списку, подання заяви в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника засобами Порталу Дія, критично важливе підприємство, критично важлива установа подають список або заяву в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника до відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення їх критично важливим підприємством, критично важливою установою.

Державний орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливим підприємством, критично важливою установою, подає список або заяву в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника засобами Порталу Дія шляхом підключення до робочих місць після проходження уповноваженою особою державного органу ідентифікації та автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.

Бронювання або анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які працюють в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, та військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання:

  • зазначених органів — щодо військовозобов’язаних, які в них працюють;
  • Секретаріату Кабінету Міністрів України — щодо військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Бронювання або анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою МЗС на підставі обґрунтованого подання центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, відповідального за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

Бронювання або анулювання відстрочки священнослужителів здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою ДЕСС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою №1498 від 26 грудня Кабмін встановив, що бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Дія відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВФ вимагає від України спростити роботу НАБУ і САП, скасувавши закриття кримінальних справ через сплив строків розслідування

В оновленому Меморандумі з МВФ Україні вказується на необхідність змінити КПК і скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом його строків після повідомлення особі про підозру.

ВККС відмовила у відрядженні судді, який сам захотів перевестися до Херсону, хоча інших бажаючих не було

У Комісії повідомили, що добровільне відрядження суддів, які вже відряджені в інші суди, наразі неможливе.

Кабмін уточнив порядок анулювання відстрочки для грантових організацій і критичних підприємств

Анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за заявою в електронній формі про анулювання, яка формується на підставі подання Секретаріату Кабміну.

На суддю ВАКС Віктора Маслова відкрито дисциплінарну справу з підстав порушення права підозрюваного на захист

Суддя ВАКС Віктор Маслов заборонив підозрюваному спілкуватися «з будь-ким» – дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу, а захист ставить питання щодо професійної компетентності судді Антикорсуду.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області