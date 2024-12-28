Кабмін уточнив порядок анулювання відстрочки для грантових організацій і критичних підприємств

Анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за заявою в електронній формі про анулювання, яка формується на підставі подання Секретаріату Кабміну.

Фото: kmu.gov.ua

Уряд вніс зміни до постанови №76 про порядок бронювання, якими уточнив порядок анулювання бронювання.

Так, відповідно до нової редакції пункту 26, у разі відсутності у критично важливого підприємства, критично важливої установи коду згідно з ЄДРПОУ або технічної можливості формування списку, подання заяви в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника засобами Порталу Дія, критично важливе підприємство, критично важлива установа подають список або заяву в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника до відповідного державного органу, який прийняв рішення про визначення їх критично важливим підприємством, критично важливою установою.

Державний орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливим підприємством, критично важливою установою, подає список або заяву в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника засобами Порталу Дія шляхом підключення до робочих місць після проходження уповноваженою особою державного органу ідентифікації та автентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису.

Бронювання або анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які працюють в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, та військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання:

зазначених органів — щодо військовозобов’язаних, які в них працюють;

Секретаріату Кабінету Міністрів України — щодо військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Бронювання або анулювання відстрочки військовозобов’язаних, які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою МЗС на підставі обґрунтованого подання центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, відповідального за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

Бронювання або анулювання відстрочки священнослужителів здійснюється засобами Порталу Дія за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою ДЕСС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цією постановою №1498 від 26 грудня Кабмін встановив, що бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС.

Автор: Наталя Мамченко

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