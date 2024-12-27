Міноборони посилило контроль за закупівлями – нові методичні рекомендації для військових частин

Міноборони України розробило рекомендації для децентралізованих закупівель у військових частинах.

Фото: interfax

Департамент політики закупівель Міністерства оборони України розробив методичні рекомендації щодо здійснення децентралізованих закупівель у військових частинах. Це стало частиною запровадження нової штатної посади уповноваженого із закупівель, яку схвалив міністр оборони Рустем Умєров.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що нові рекомендації спрямовані на оптимізацію та уніфікацію процедур закупівель, що є важливим в умовах повномасштабної війни. Документ визначає основні етапи закупівельного процесу: від планування потреб до укладення контрактів та забезпечення прозорості угод.

Ключові моменти рекомендацій:

Алгоритм планування, проведення та супроводу закупівель відповідно до законодавства України;

Методи розрахунку очікуваної вартості для обґрунтованого планування бюджетів;

Єдині підходи до перевірки контрагентів на ризики та доброчесність;

Прозорість у публікації закупівельної документації через електронну систему.

«Цього року Міноборони перерозподілило з власного бюджету на закупівлю Mavic, FPV та інших дронів у бойові бригади понад 2 млрд грн. Наступного тижня ця сума буде збільшена в рази», – додав директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Особлива увага на поширення найкращих практик децентралізованих закупівель надана у Стратегічному огляді оборонних закупівель Україна-НАТО, затвердженому на 75-му саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

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