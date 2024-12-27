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Минобороны усилило контроль за закупками – новые методические рекомендации для воинских частей

21:21, 27 декабря 2024
Минобороны Украины разработало рекомендации для децентрализованных закупок в воинских частях.
Минобороны усилило контроль за закупками – новые методические рекомендации для воинских частей
Фото: interfax
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Департамент политики закупок Министерства обороны Украины разработал методические рекомендации по осуществлению децентрализованных закупок в воинских частях. Это стало частью введения новой штатной должности уполномоченного по закупкам, которую одобрил министр обороны Рустем Умеров.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что новые рекомендации направлены на оптимизацию и унификацию процедур закупок, что является важным в условиях полномасштабной войны. Документ определяет основные этапы закупочного процесса: от планирования потребностей до заключения контрактов и обеспечения прозрачности сделок.

Ключевые моменты рекомендаций:

  • Алгоритм планирования, проведения и сопровождения закупок в соответствии с законодательством Украины;
  • Методы расчета ожидаемой стоимости для обоснованного планирования бюджетов;
  • Единые подходы к проверке контрагентов на риски и добропорядочность;
  • Прозрачность в публикации закупочной документации через электронную систему.

«В этом году Минобороны перераспределило из собственного бюджета на закупку Mavic, FPV и других дронов в боевые бригады более 2 млрд грн. На следующей неделе эта сумма будет увеличена в разы», - добавил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Особое внимание на распространение лучших практик децентрализованных закупок предоставлено в Стратегическом обзоре оборонных закупок Украина-НАТО, утвержденном на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

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ВСУ военные Минобороны

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