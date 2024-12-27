Конфликт интересов при определении стимулирующих выплат — НАПК объяснило, как избежать нарушений

Ситуация конфликта интересов, связанная с материальным поощрением работников, может касаться публичных служащих, являющихся руководителями.

Фото: court.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что при установлении премий или надбавок может возникнуть реальный конфликт интересов, особенно если должностное лицо определяет вознаграждение для себя.

Там подчеркивают, что в таком случае частный интерес, связанный с желанием получить большую заработную плату, вступает в противоречие с интересом службы: обеспечить объективную оценку достижений работников и ввести систему их справедливого материального поощрения, обеспечивающую стимулирование к эффективному и высокопроизводительному труду.

Ситуация конфликта интересов, связанная с материальным поощрением работников, может касаться публичных служащих, являющихся руководителями, которые:

уполномоченные принимать решения о материальном поощрении и его размерах. При этом наличие в распоряжении руководителя бухгалтерских расчетов, предложений подчиненных работников, выводов совещательных органов, если они не лишают его дискреционных полномочий по принятию окончательного решения о премировании или применении других стимулирующих выплат, не исключает его ответственности за принятие решения в условиях реального конфликта интересов;

уполномоченные вносить предложение руководителю высшего уровня по материальному поощрению подчиненных.

Предложения по стимулирующим выплатам являются основой для принятия руководителем органа, предприятия, учреждения, организации решения о премировании или установлении надбавок и их размера, говорят в НАПК.

Там подчеркивают, что во избежание ответственности за совершение действий в условиях реального конфликта интересов должностным лицам, которые вносят предложения по материальному поощрению, следует воздержаться от предоставления таких предложений относительно себя и предложения относительно адекватного материального поощрения может внести руководитель высшего уровня.

Руководители могут принимать решение о применении мер материального поощрения относительно себя только после:

урегулирования конфликта интересов руководителем высшего уровня;

получения согласования руководителя высшего уровня в порядке, предусмотренном законодательством.

Однако, на практике встречаются и случаи, когда конфликт интересов гарантированно отсутствует. Например, конфликт не возникает, если руководитель обязан установить конкретный размер выплаты, определенный императивными нормами законодательства. В таких ситуациях дискреционные полномочия отсутствуют, размер выплаты фиксирован, а руководитель не имеет возможности выбирать между несколькими вариантами размера выплат. К примеру, устанавливается фиксированная надбавка за выслугу лет, присвоенный ранг госслужащего или за работу с государственной тайной.

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