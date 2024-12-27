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Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

19:40, 27 грудня 2024
Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями
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Уряд на своєму засіданні 27 грудня вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зміни внесені з метою удосконалення процедури виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану та надзвичайного стану водіїв, які здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також населення.

Зокрема передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою №1498 від 26 грудня Кабмін встановив, що бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України військовозобов'язаний кордон

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Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

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