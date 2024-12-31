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Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

14:21, 31 грудня 2024
Зміни стосуються пропуску через кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону
Джерело фото: novyny.pro
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Уряд 31 грудня вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Передбачено, що пропуск через державний кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах або розвідувальному органі Міноборони, укладеним на умовах, передбачених абзацом 4 ч. 3 статті 23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та наявності:

  • довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міністерства оборони України, за формою, затвердженою Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту;
  • військово-облікового документа.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд на своєму засіданні 27 грудня вніс зміни до Правил перетинання державного кордону, якими передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

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