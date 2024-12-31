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Когда донору крови больничный оплачивается в размере 100%

22:00, 31 декабря 2024
В Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснение, в каком случае донору крови больничный оплачивается в размере 100%.
Когда донору крови больничный оплачивается в размере 100%
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В Пенсионном фонде объяснили, когда донору крови больничный оплачивается в размере 100%.

Отмечается, что в соответствии с частью первой статьи 17 "Об общеобязательном государственном социальном страховании" пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) донорам, в течение года безвозмездно осуществившим донацию крови суммарным количеством , что равно двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови суммарным количеством, равным четырем разовым максимально допустимым дозам (статья 20 Закона Украины от 30.09.2020 №931 – IX «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»).

Право на льготу при определении размера пособия по временной нетрудоспособности подтверждается, в частности, копией справки по форме 435/о «Справка о предоставлении донорам льгот» с добавлением к ней справки учреждения здравоохранения с указанием дозы и кратности донации крови или ее компонентов, дат донации или копией удостоверения донора крови.

Указанные документы предоставляются застрахованным лицом страхователю, определяющему размер пособия по временной нетрудоспособности.

Дополнительно ПФУ объяснил, что донация – это процедура сдачи крови человеком.

Стандартная донация крови предусматривает максимально допустимую дозировку объемом 450 мл (без учета (до 40 мл) крови, изъятой для тестирования).

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Пенсионный фонд больничные

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