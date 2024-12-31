У Пенсійному фонді України надали роз’яснення, у якому випадку донору крові лікарняний оплачується в розмірі 100%..

У Пенсійному фонді пояснили, коли донору крові лікарняний оплачується в розмірі 100%.

Зазначається, що відповідно до частини першої статті 17 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові сумарною кількістю, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, або плазми крові сумарною кількістю, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам (стаття 20 Закону України від 30.09.2020 №931 – ІХ «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»).

Право на пільгу при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності підтверджується, зокрема, копією довідки за формою 435/о «Довідка щодо надання донорам пільг» із додаванням до неї довідки закладу охорони здоров’я із зазначенням дози та кратності донації крові або її компонентів, дат донації або копією посвідчення донора крові.

Зазначені документи надаються застрахованою особою страхувальнику, який визначає розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Додатково ПФУ пояснив, що донація — це процедура здавання крові людиною.

Стандартна донація крові передбачає максимально допустиму дозу об’ємом 450 мл (без урахування (до 40 мл) крові, вилученої для тестування).

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