В Грузии люди вышли на улицу с красными карточками в знак протеста против инаугурации Кавелашвили, фото

Митингующие показывали красные карточки, похожие на судейские в футболе.

Фото: ekhokavkaza.com

В воскресенье, 29 декабря, в Тбилиси граждане страны вышли на акцию с красными карточками в знак протеста против инаугурации бывшего футболиста Михеила Кавелашвили, который утром 29 декабря принял присягу президента, пишет «Эхо Кавказа».

Во время акции протеста произошли столкновения между полицией и гражданами.

Демонстранты выступают против президента Михеила Кавелашвили, легитимность которого не признают Саломе Зурабишвили, оппозиция и ряд международных партнеров страны.

Во время инаугурации под зданием парламента собрались протестующие, которые кричали «Вы рабы». Также митингующие показывали красные карточки, похожие на судейские в футболе.

Отмечается, что силовики уже приступили к задержанию и открыли автомобильное движение на проспекте Руставели, где находились протестующие.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец в Грузии.

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