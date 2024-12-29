В Польше сообщили, когда закроют стеной всю границу с Беларусью

Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью.

Фото: lb.ua

Заместитель министра по вопросам миграции Польши Мацей Дущик сообщил, что страна закроет стеной всю границу с Беларусью летом 2025 года, передает Financial Times.

По его словам, после завершения строительства безопасность границы с Беларусью, протяженность которой составляет 418 км, максимально приблизится к стопроцентной.

Отмечается, что Польша не только строит стену, но и устанавливает на границе с Беларусью камеры ночного видения и тепловизоры, а также строит новую дорогу для патрулирования погранзоны.

По словам Дущика, страна тратит на защиту границы 587 млн евро, половину из которых выделил кабинет Туска.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью в 2021 году, когда резко увеличился поток прибывающих через нее нелегальных мигрантов. В Варшаве заявляли, что Беларусь намеренно организует миграционный кризис, и называли это гибридной войной.

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