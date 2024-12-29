В Киеве во время демонтажа МАФа обнаружили ежика в спячке — что сделали с животным

Ежи обнаружили под МАФом на Оболони.

Фото: facebook.com/shelter.vdng

В Киеве на Оболони во время очистки городского пространства от незаконно установленных временных сооружений обнаружили ежика. Оказалось, что отдельные МАФы стали местом зимовки ежиков. Об этом сообщил Департамент территориального контроля Киева.

На место демонтажа прибыли специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины», которые передали животное в мини-убежище для ежиков.

Уточняется, что ежик был обнаружен во время демонтажа 27 декабря.

Фото: facebook.com/shelter.vdng

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