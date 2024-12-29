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У Києві під час демонтажу МАФу виявили їжачка в сплячці — що зробили з твариною

16:27, 29 грудня 2024
Їжачка виявили під МАФом на Оболоні.
У Києві під час демонтажу МАФу виявили їжачка в сплячці — що зробили з твариною
Фото: facebook.com/shelter.vdng
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У Києві на Оболоні під час очищення міського простору від незаконно встановлених тимчасових споруд виявили їжачка. Виявилось, що окремі МАФи стали місцем зимівлі їжачків. Про це повідомив Департамент територіального контролю міста Києва.

На місце демонтажу прибули фахівці КП «Київської міської лікарні ветеринарної медицини», які передали тварину в міні-притулок для їжачків.

Уточняється, що їжака знайшли під час демонтажу 27 грудня.

Фото: facebook.com/shelter.vdng

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Київ

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