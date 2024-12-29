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Як підготуватися до зимової подорожі на авто — поради водіям

21:42, 29 грудня 2024
Взимку додаткових ускладнень у русі спричиняють погодні умови, такі як ожеледиця та снігопад.
Як підготуватися до зимової подорожі на авто — поради водіям
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Патрульна поліція України  дала водіям кілька порад, як підготуватися до зимової подорожі на авто.

- Якщо плануєте тривалу поїздку, обов’язково відвідайте станцію технічного обслуговування, продіагностуйте авто та усуньте виявлені несправності.

- Якщо разом із вами в авто будуть діти, подбайте про дитячі утримуючі системи. Також перевірте справність ременів безпеки. Безпека — найголовніше!

- Не забудьте запасне колесо або ремкомплект, якщо такий не передбачено заводом-виробником.

- Перевірте наявність таких речей: буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для «прикурювання», лопату, каністру з бензином та омивач для скла.

- Заправте повний бак і підтримуйте достатній рівень пального, щоб мати змогу зігрітися обігрівачем у разі потреби.

- Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим, і не забудьте зарядний пристрій.

- Перевірте, чи всі необхідні документи ви взяли.

- Візьміть запас їжі, води та термос із теплим напоєм.

- Стежте за прогнозом погоди. Якщо прогнозують несприятливі погодні умови, краще перенести поїздку на інший час.

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