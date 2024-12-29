Как подготовиться к зимнему путешествию на авто — советы водителям

Зимой дополнительные осложнения в движении вызывают погодные условия, такие как гололедица и снегопад.

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Патрульная полиция Украины дала водителям несколько советов, как подготовиться к зимнему путешествию на авто.

- Если планируете длительную поездку, обязательно посетите станцию ​​технического обслуживания, продиагностируйте авто и устраните обнаруженные неисправности.

- Если вместе с вами в авто будут дети, позаботьтесь о детских удерживающих системах. Также проверьте исправность ремней безопасности.

- Не забудьте запасное колесо или ремкомплект, если таковой не предусмотрен заводом-изготовителем.

- Проверьте наличие таких вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, провода для прикуривания, лопата, канистра с бензином и омыватель для стекла.

- Заправьте полный бак и поддерживайте достаточный уровень топлива, чтобы согреться обогревателем в случае необходимости.

- Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен, и не забудьте зарядное устройство.

- Проверьте, взяли ли все необходимые документы.

- Возьмите запас пищи, воды и термос с теплым напитком.

- Следите за прогнозом погоды. Если прогнозируют неблагоприятные погодные условия, лучше перенести поездку на другое время.

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