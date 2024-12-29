Как подготовиться к зимнему путешествию на авто — советы водителям

Патрульная полиция Украины дала водителям несколько советов, как подготовиться к зимнему путешествию на авто.
- Если планируете длительную поездку, обязательно посетите станцию технического обслуживания, продиагностируйте авто и устраните обнаруженные неисправности.
- Если вместе с вами в авто будут дети, позаботьтесь о детских удерживающих системах. Также проверьте исправность ремней безопасности.
- Не забудьте запасное колесо или ремкомплект, если таковой не предусмотрен заводом-изготовителем.
- Проверьте наличие таких вещей: буксировочный трос, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, провода для прикуривания, лопата, канистра с бензином и омыватель для стекла.
- Заправьте полный бак и поддерживайте достаточный уровень топлива, чтобы согреться обогревателем в случае необходимости.
- Позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен, и не забудьте зарядное устройство.
- Проверьте, взяли ли все необходимые документы.
- Возьмите запас пищи, воды и термос с теплым напитком.
- Следите за прогнозом погоды. Если прогнозируют неблагоприятные погодные условия, лучше перенести поездку на другое время.
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