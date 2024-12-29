Практика судов
  1. Общество

Украинцы могут онлайн подать упрощенное заявление на назначение субсидии – как

23:30, 29 декабря 2024
В ПФУ объяснили как это сделать.
Украинцы могут онлайн подать упрощенное заявление на назначение субсидии – как
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребители могут подать упрощенное заявление на жилищную субсидию онлайн. Так, с начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать объяснили в Пенсионном фонде:

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. В появившемся окне нажимаем кнопку “Продолжить”.
  4. В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
  5. Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.
  6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту проживания – копию договора аренды, справку ВПЛ).
  7. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указываем способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажимаем кнопку “Сформировать заявление”.
  8. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
  9. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПФУ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.

Съезд судей может возобновить свою работу до июня 2025 года – есть оптимистический и пессимистический сценарии работы съезда.

Пока нет кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия и судей КСУ.

Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи вступили в силу – как будут оценивать судей и кандидатов на должности судей

Оценивать судей и кандидатов в судьи сможет «обычный здравомыслящий человек», судьи будут отвечать за поведение близких лиц, а поездки в Крым и РФ станут «черной меткой» для претендентов на судейские мантии.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні