Украинцы могут онлайн подать упрощенное заявление на назначение субсидии – как

В ПФУ объяснили как это сделать.

Потребители могут подать упрощенное заявление на жилищную субсидию онлайн. Так, с начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать объяснили в Пенсионном фонде:

Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В появившемся окне нажимаем кнопку “Продолжить”. В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту". Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту проживания – копию договора аренды, справку ВПЛ). Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указываем способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажимаем кнопку “Сформировать заявление”. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

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