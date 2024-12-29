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У Польщі повідомили, коли закриють стіною весь кордон із Білоруссю

16:45, 29 грудня 2024
Польща завершує будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.
У Польщі повідомили, коли закриють стіною весь кордон із Білоруссю
Фото: lb.ua
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Заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик повідомив, що країна закриє стіною весь кордон із Білоруссю влітку 2025 року, передає Financial Times.

За його словами, після завершення будівництва безпека кордону з Білоруссю, протяжність якої становить 418 км, максимально наблизиться до стовідсоткової.

Зазначається, що Польща не лише будує стіну, а й встановлює на кордоні з Білоруссю камери нічного бачення та тепловізори, а також будує нову дорогу для патрулювання прикордонної зони.

За словами Дущика, країна витрачає на захист кордону 587 млн. євро, половину з яких виділив кабінет Туска.

Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю у 2021 році, коли різко збільшився потік нелегальних мігрантів, що прибувають через неї. У Варшаві заявляли, що Білорусь навмисне організує міграційну кризу, і називали це гібридною війною.

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Польща Білорусь кордон

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