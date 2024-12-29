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Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец в Грузии

09:31, 29 декабря 2024
Ранее оппозиция призвала Саломе Зурабишвили оставаться в здании парламента после 29 декабря, премьер-министр же, комментируя эти заявления пригрозил ей тюремным сроком.
Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец в Грузии
Источник фото: Getty Images
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой официально истекают 29 декабря (после инаугурации Михеила Кавелашвили) выступила с обращением.

Как пишет «Эхо Кавказа», она заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

«Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие», – сказала она гражданам, собравшимся у дворца Орбелиани.

Ранее Зурабишвили говорила, что останется на должности, поскольку не признает результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов и дальнейшее избрание Кавелашвили «Грузинской мечтой» 14 декабря.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

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Грузия

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