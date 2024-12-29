Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац у Грузії

Раніше опозиція закликала Саломе Зурабішвілі залишатися в будівлі парламенту після 29 грудня, прем'єр-міністр же, коментуючи ці заяви, пригрозив їй тюремним терміном.

Джерело фото: Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повноваження якої офіційно закінчуються 29 грудня (після інавгурації Михеїла Кавелашвілі) виступила зі зверненням.

Як пише «Ехо Кавказ», вона заявила, що добровільно залишить президентський палац.

«Я вийду звідси з вами і буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор, вашу довіру», – сказала вона громадянам, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Раніше Зурабішвілі говорила, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі «Грузинською мрією» 14 грудня.

Премʼєр Грузії Іраклій Кобахідзе же заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.