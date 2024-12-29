На час відновлення реєстрів Мін'юст повернувся до оформлення шлюбів «на папері»

В який спосіб в Україні здійснюється реєстрація шлюбів.

У Міністерстві юстиції розповіли, що поки триває відновлення держреєстрів після масштабної кібератаки, в Україні здійснюється реєстрація шлюбів «на папері».

«Поки ІТ-фахівці працюють цілодобово над відновленням реєстрів, співробітники ДРАЦСів по всій країні повернулися до паперових книг реєстрації, щоб кожна закохана пара могла узаконити свої стосунки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у такий спосіб майже 1 400 пар за 6 днів одружилися.

«Кожні 6 хвилин світлового дня народжується нова українська сімʼя.

Найбільше весіль відбулося на Дніпропетровщині — 153 пари. У Києві — 145 нових сімей. І навіть на Херсонщині, попри близькість до фронту, 7 пар довели: кохання справді здатне подолати будь-які перешкоди», - зауважили у Мін’юсті.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру. Крім того, відповіли, які нотаріальні дії можна вчиняти, поки не працюють реєстри.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

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