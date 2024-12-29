Які нотаріальні дії можна вчиняти під час відсутності доступу до реєстрів Міністерства юстиції

У період відновлення роботи реєстрів Мінʼюсту нотаріуси продовжують надавати послуги, які не потребують перевірки даних у цих реєстрах. На цьому наголосили у Міністерстві юстиції України.
Зокрема, на сьогодні доступні такі нотаріальні дії:
Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.
Як вказують у Мін’юсті, після відновлення роботи реєстрів нотаріуси внесуть необхідні відомості до відповідних реєстрів.
Також, як наголосили у Міністерстві юстиції, через тимчасове призупинення роботи автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) через кібератаку, органи державної виконавчої служби посилено працюють для забезпечення безперебійного стягнення та виплати аліментів.
Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру.
Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.
Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.
Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.
Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.
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