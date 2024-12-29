У новій системі, яка замінить МСЕК, проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності

Сучасний підхід експертних команд оцінювання повсякденного функціонування, який стартує з 1 січня 2025 року, змінює систему на більш ефективну, неупереджену та орієнтовану на людину. На цьому наголошують у Міністерстві охорони здоров’я, пояснюючи, що експертні команди проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг.
«Процес стане індивідуалізованим і людиноцентричним» - кажуть у МОЗ.
Відтак, лікуючий лікар може направити пацієнта на оцінювання, зазначивши одну або кілька цілей:
За словами МОЗ, цей підхід допомагає лікарям краще орієнтуватися у складних випадках, а пацієнтам – отримати необхідну підтримку.
Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.
Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.
Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.