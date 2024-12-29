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У новій системі, яка замінить МСЕК, проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності

14:39, 29 грудня 2024
Експертні команди проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів.
У новій системі, яка замінить МСЕК, проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності
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Сучасний підхід експертних команд оцінювання повсякденного функціонування, який стартує з 1 січня 2025 року, змінює систему на більш ефективну, неупереджену та орієнтовану на людину. На цьому наголошують у Міністерстві охорони здоров’я, пояснюючи, що експертні команди проводитимуть оцінювання не тільки для визначення статусу інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг.

«Процес стане індивідуалізованим і людиноцентричним» - кажуть у МОЗ.

Відтак, лікуючий лікар може направити пацієнта на оцінювання, зазначивши одну або кілька цілей:

  1. Встановлення інвалідності
  2. Зміна причини інвалідності
  3. Закінчення строку інвалідності
  4. Повторне оцінювання через зміну стану здоров’я
  5. Оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації
  6. Встановлення ступеня втрати професійної працездатності
  7. Продовження тимчасової непрацездатності
  8. Визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером
  9. Встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням чи іншими ушкодженнями здоров’я
  10. Визначення потреби в догляді та соціальних послугах
  11. Призначення допоміжних засобів реабілітації та/або медичних виробів
  12. Встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві

За словами МОЗ, цей підхід допомагає лікарям краще орієнтуватися у складних випадках, а пацієнтам – отримати необхідну підтримку.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ МСЕК інвалідність

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