В новой системе, которая заменит МСЭК, будут проводить оценивание не только для определения статуса инвалидности

Экспертные команды будут проводить оценивания не только для определения статуса инвалидности, но и для поддержки пациентов.

Современный подход экспертных команд оценивания повседневного функционирования, который стартует с 1 января 2025 года, изменяет систему на более эффективную, беспристрастную и ориентированную на человека. Это подчеркивают в Министерстве здравоохранения, объясняя, что экспертные команды будут проводить оценивания не только для определения статуса инвалидности, но и для поддержки пациентов в восстановлении их социальной активности, назначении реабилитационных средств и социальных услуг.

«Процесс станет индивидуализированным и человекоцентрическим» – говорят в Минздраве.

Следовательно, лечащий врач может направить пациента на оценивание, отметив одну или несколько целей:

Установление инвалидности Изменение причины инвалидности Истечение срока инвалидности Повторная оценка из-за изменения состояния здоровья Обновление рекомендаций индивидуальной программы реабилитации Установление степени утраты профессиональной трудоспособности Продолжение временной нетрудоспособности Определение медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения автомобилем или электроскутером Установление причинной связи смерти с профессиональным заболеванием или другими повреждениями здоровья Определение потребности в уходе и социальных услугах Назначение вспомогательных средств реабилитации и медицинских изделий Установление связи инвалидности с болезнями, перенесенными в детстве

По словам Минздрава, этот подход помогает врачам лучше ориентироваться в сложных случаях, а пациентам – получить необходимую поддержку.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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