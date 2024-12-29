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Какие нотариальные действия можно совершать на время отсутствия доступа к реестрам Министерства юстиции

11:02, 29 декабря 2024
На сегодняшний день доступен ряд нотариальных действий.
Какие нотариальные действия можно совершать на время отсутствия доступа к реестрам Министерства юстиции
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В период возобновления работы реестров Минюста нотариусы продолжают предоставлять услуги, не требующие проверки данных в этих реестрах. На этом отметили в Министерстве юстиции Украины.

В частности, на сегодняшний день доступны следующие нотариальные действия:

  • удостоверение завещаний, наследственных договоров и доверенности;
  • выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса;
  • удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;
  • удостоверение подлинности подписи на документах, в том числе удостоверение подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;
  • удостоверение правильности перевода документов с одного языка на другой.
  • удостоверение правильности перевода документов с одного языка на другой.

Кроме того, обеспечена возможность заведения нотариусом наследственного дела за обращением наследника.

Как указывают в Минюсте, после возобновления работы реестров нотариусы внесут необходимые сведения в соответствующие реестры.

Также, как отметили в Министерстве юстиции, из-за временной приостановки работы автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) через кибератаку, органы государственной исполнительной службы усиленно работают для обеспечения бесперебойного взыскания и выплаты алиментов.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

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