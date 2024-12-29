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На время восстановления реестров Минюст вернулся к оформлению браков «на бумаге»

09:49, 29 декабря 2024
Каким образом в Украине осуществляется регистрация браков.
На время восстановления реестров Минюст вернулся к оформлению браков «на бумаге»
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В Министерстве юстиции рассказали, что пока идет восстановление госреестров после масштабной кибератаки, в Украине осуществляется регистрация браков «на бумаге».

«Пока ИТ-специалисты работают круглосуточно над восстановлением реестров, сотрудники ДРАЦСов по всей стране вернулись у бумажным книгам регистрации, чтобы каждая влюбленная пара могла узаконить свои отношения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом почти 1400 пар за 6 дней поженились.

«Каждые 6 минут светового дня рождается новая украинская семья. Больше всего свадеб состоялось на Днепропетровщине - 153 пары. В Киеве - 145 новых семей. И даже на Херсонщине, несмотря на близость к фронту, 7 пар доказали: любовь действительно способна преодолеть любые препятствия», - отметили в Минюсте.

Также в Минюсте опровергли риск незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру. Кроме того, ответили, какие нотариальные действия можно совершать, пока не работают реестры.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

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