Практика судов
  1. В Украине

В Киеве на Печерске горит дом после падения обломков сбитого шахеда — фото последствий вражеской атаки

08:53, 1 января 2025
Трое пострадавших в результате падения обломков на жилое здание в Печерском районе.
В Киеве на Печерске горит дом после падения обломков сбитого шахеда — фото последствий вражеской атаки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

РФ в первый день нового года атаковала Киев шахедами. Есть разрушения в двух районах столицы. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

В частности, в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена. Пожар локализован, проводятся работы по ликвидации.

Мэр Виталий Кличко отметил, что трое пострадавших в результате падения обломков на жилое здание в Печерском районе. Двое из них были госпитализированы.

Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания на площади 80 кв. м. В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работают 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Также в результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Частично поврежден трамвайный путь.

Информация о пострадавших уточняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев шахеды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
1 января вступил в силу закон о введении процедур превентивной реструктуризации для бизнеса

Закон направлен на то, чтобы выявить риски неплатежеспособности предприятий на ранних стадиях, когда ситуация еще не критична.

С 1 января вводится военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц

1 января вступил в силу корректирующий закон к закону о повышении налогов.

Закон о реформе МСЭК вступил в силу – что изменится с 1 января

1 января 2025 года вступил в силу закон о ликвидации МСЭК.

Ставки судебного сбора с 1 января 2025 останутся неизменными – таблица ставок

Закон о Государственном бюджете на 2025 год не предусматривает изменения размера прожиточного минимума, поэтому и ставки судебного сбора останутся на уровне 2024 года.

Военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия – Президент подписал Указ

Президент подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду