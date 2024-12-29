«Добрый день, everybody»: Борис Джонсон снялся в украинском новогоднем фильме, видео

Борис Джонсон снялся в комедии «Поезд в 31 декабря».

Фото: facebook.com / Юрий Горбунов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в кинокомедии «Поезд в 31 декабря». Об этом рассказал актер и продюсер киноленты Юрий Горбунов.

Также он поделился видео со съемок фильма, на котором Борис Джонсон говорит свою популярную фразу и поздравляет с Новым годом.

«Добрый день, everybody. Happy New Year, украинцы», – говорит в ролике бывший премьер-министр, одетый в шапку с надписью «Нумерация вагонов начинается с головы поезда».

Комедия выйдет в широкий прокат 1 января.

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