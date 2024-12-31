Во Львове 1 января торжественно откроют улицу Ирины Фарион

В честь Фарион переименовали улицу Техническую во Львове.

Во Львове в среду, 1 января, торжественно откроют улицу, названную в честь политики, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Мероприятие состоится в 15 часов - через час после вече по случаю дня рождения Степана Бандеры.

В честь Ирины Фарион переименовали улицу Техническую вблизи парка Ивана Франко и университета Львовская политехника, где языковед работала преподавательницей.

Напомним, что летом Ирину Фарион убили из огнестрельного оружия.

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