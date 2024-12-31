У Львові 1 січня урочисто відкриють вулицю Ірини Фаріон

На честь мовознавиці перейменували вулицю Технічну у Львові.

У Львові у середу, 1 січня, урочисте відкриють вулицю, названу на честь політикині, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Зазначається, що захід відбудеться о 15 годині - через годину після віче з нагоди дня народження Степана Бандери.

На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю Технічну, що поблизу парку Івана Франка та університету Львівська політехніка, де мовознавиця працювала викладачкою.

Нагадаємо, що влітку Ірину Фаріон вбили з вогнепальної зброї.

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