В результате ракетного обстрела Харькова повреждено помещение одного из судов города, фото

Во вторник, 16 января, российские оккупационные войска совершили ракетный обстрел Харькова.
Как отмечает Харьковская областная прокуратура, 16 января около 21:45 враг нанес ракетный удар по жилому сектору в Холодногорском районе Харькова. Атака была осуществлена двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф.
«Зафиксировано попадание в фасад трехэтажного жилого дома, в результате чего здание частично разрушено», - говорится в сообщении.
В общей сложности повреждено 19 многоквартирных жилых домов, частное медицинское учреждение и автомобили.
В результате ракетных обстрелов города Харькова значительные повреждения также получило помещение одного из судов города. Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти Украины.
Также там обнародовали фото повреждения.
Служба судебной охраны добавила, что при обстреле в здании находились сотрудники Службы и работники суда.
«Пострадавших среди сотрудников Службы и работников суда нет», - говорится в сообщении.
Служба судебной охраны также призвала соблюдать правила и рекомендации во время воздушной тревоги и возможных угроз воздушных атак.
Источник фото: court.gov.ua
Источник фото: sso.court.gov.ua
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