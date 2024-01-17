В результате ракетного обстрела Харькова повреждено помещение одного из судов города, фото

Обнародовали фото повреждений помещения одного из судов Харькова.

Источник фото: court.gov.ua

Во вторник, 16 января, российские оккупационные войска совершили ракетный обстрел Харькова.

Как отмечает Харьковская областная прокуратура, 16 января около 21:45 враг нанес ракетный удар по жилому сектору в Холодногорском районе Харькова. Атака была осуществлена двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф.

«Зафиксировано попадание в фасад трехэтажного жилого дома, в результате чего здание частично разрушено», - говорится в сообщении.

В общей сложности повреждено 19 многоквартирных жилых домов, частное медицинское учреждение и автомобили.

В результате ракетных обстрелов города Харькова значительные повреждения также получило помещение одного из судов города. Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти Украины.

Также там обнародовали фото повреждения.

Служба судебной охраны добавила, что при обстреле в здании находились сотрудники Службы и работники суда.

«Пострадавших среди сотрудников Службы и работников суда нет», - говорится в сообщении.

Служба судебной охраны также призвала соблюдать правила и рекомендации во время воздушной тревоги и возможных угроз воздушных атак.

Источник фото: court.gov.ua

Источник фото: sso.court.gov.ua

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