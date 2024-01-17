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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

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Внаслідок ракетного обстрілу Харкова пошкоджено приміщення одного з судів міста, фото

10:59, 17 січня 2024
Оприлюднили фото пошкоджень приміщення одного з судів Харкова.
Внаслідок ракетного обстрілу Харкова пошкоджено приміщення одного з судів міста, фото
Джерело фото: court.gov.ua

У вівторок, 16 січня, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл Харкова.

Як зазначає Харківська обласна прокуратура, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі м. Харкова.  Атака була здійснена двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

«Зафіксовано влучання у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля частково зруйнована», - сказано у повідомленні.

Загалом пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, приватну медичну установу, автомобілі тощо.  

У результаті ракетного обстрілу міста Харкова значних ушкоджень також зазнало приміщення одного з судів міста. Про це повідомила пресслужба Судової влади України.

Також там оприлюднили фото пошкоджень.

Служба судової охорони додала, що під час обстрілу в будівлі перебували співробітники Служби та працівники суду.

«Постраждалих серед співробітників Служби та працівників суду немає», - сказано у повідомленні.

Служба судової охорони також закликала дотримуватися правил і рекомендацій під час повітряної тривоги та можливих загроз повітряних атак.

Джерело фото: court.gov.ua

Джерело фото: sso.court.gov.ua

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