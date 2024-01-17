Внаслідок ракетного обстрілу Харкова пошкоджено приміщення одного з судів міста, фото

Оприлюднили фото пошкоджень приміщення одного з судів Харкова.

Джерело фото: court.gov.ua

У вівторок, 16 січня, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл Харкова.

Як зазначає Харківська обласна прокуратура, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі м. Харкова. Атака була здійснена двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

«Зафіксовано влучання у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля частково зруйнована», - сказано у повідомленні.

Загалом пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, приватну медичну установу, автомобілі тощо.

У результаті ракетного обстрілу міста Харкова значних ушкоджень також зазнало приміщення одного з судів міста. Про це повідомила пресслужба Судової влади України.

Також там оприлюднили фото пошкоджень.

Служба судової охорони додала, що під час обстрілу в будівлі перебували співробітники Служби та працівники суду.

«Постраждалих серед співробітників Служби та працівників суду немає», - сказано у повідомленні.

Служба судової охорони також закликала дотримуватися правил і рекомендацій під час повітряної тривоги та можливих загроз повітряних атак.

Джерело фото: court.gov.ua

Джерело фото: sso.court.gov.ua

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