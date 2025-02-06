В Нидерландах тюлень «забронировал» себе номер в отеле, фото

Тюлень забрался в гостиничный номер и уснул.

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В Нидерландах тюлень пробрался в гостиницу и задремал в одном из номеров. Об этом сообщает NL Times.

Инцидент произошел в городе Влиссингене на побережье Северного моря.

Женщина, остановившаяся в гостинице, сняла так называемый пляжный номер – отдельную комнату с выходом на пляж и вечером вышла на прогулку со своей собакой.

Когда гостья вернулась, то обнаружила в своем номере неожиданного посетителя.

Прибывший по вызову зоозащитный фонд Зеландской Фландрии был удивлен, когда услышал, что в гостиничном номере обнаружили тюленя.

«Это было странное зрелище: стоявшие снаружи гости немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень», – отмечают там.

Как объясняют зоозащитники, серые тюлени могут спать в самых неожиданных местах – даже посреди дороги.

Тюлененка забрали из номера в специальном контейнере и отпустили в безопасное и тихое место.

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