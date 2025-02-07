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Как установить отцовство после смерти мужа – разъяснение

08:48, 7 февраля 2025
При установлении отцовства после смерти суд может учитывать ДНК-экспертизу, письменное согласие мужа и показания.
Как установить отцовство после смерти мужа – разъяснение
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Министерство юстиции Украины разъяснило механизмы установления отцовства после смерти мужа. Это важный юридический вопрос, который может быть решен несколькими путями.

Если ребенок родился в течение 10 месяцев после смерти мужа, отцом может быть признан другой человек. Для этого достаточно совместного заявления матери и мужчины, который готов взять на себя отцовство.

Если мужчина не состоял в браке с матерью, его отцовство может быть установлено только через суд.

Если ребенок был зачат с помощью репродуктивных технологий с письменного согласия мужа, он признается его отцом.

Если нет письменного согласия покойного мужа на применение репродуктивных технологий, вопрос решается в судебном порядке.

Суд при этом может учитывать:

  • ДНК-экспертизу (при возможности получения генетического материала отца);
  • письменное согласие мужа на использование репродуктивных технологий;
  • показания, переписку и другие доказательства, подтверждающие его намерение быть отцом.

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