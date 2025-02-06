Ребенок умер вслед за мамой — стали известны подробности трагедии в Одессе, где женщина выпала из окна с дочерью

От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, ее дочь умерла в больнице.

Как мы писали, 5 февраля в Одессе женщина с малолетней дочерью выпали из окна 16-го этажа. От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, а дочь была госпитализирована.

В полиции сообщили, что ребенок умер в больнице. Девочке было 9 лет.

Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) и по ч.1 ст.115 этого же кодекса – умышленное убийство с примечанием «самоубийство».

Тела женщины и ребенка будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Напомним, в одной из квартир в Одессе в морозильной камере обнаружено тело годовалого мальчика. Малыш со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

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