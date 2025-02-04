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Мертвый ребенок в морозильной камере — в Одессе суд взял под стражу родителей убитого мальчика

16:20, 4 февраля 2025
Подозреваемых родителей отправили под стражу.
Мертвый ребенок в морозильной камере — в Одессе суд взял под стражу родителей убитого мальчика
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Как мы писали, в одной из квартир в Одессе в морозильной камере обнаружили тело годовалого мальчика. Малыш со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Следственный судья Суворовского районного суда Одессы 3 февраля рассмотрел ходатайство следователя в рамках досудебного расследования о применении меры пресечения в отношении родителей ребенка, подозреваемых в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, тело ребенка 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы.

Старшую 2-летнюю сестренку убитого мальчика изъяли из семьи и временно поместили в больницу.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства следственный судья удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемым родителям меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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суд убийство Одесса

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